Publicado 29/10/2021 13:29

SAQUAREMA – Um motoboy sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 29 de outubro em Saquarema, na região dos Lagos.



Segundo informações, a vítima seguia de moto para Saquarema, pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e, na altura do bairro Asfalto Velho, foi abordado por dois criminosos que estavam em uma moto.



De acordo com a vítima, um dos homens estava armado e o derrubou da moto. A vítima reagiu ao perceber que se tratava de um simulacro, já que a suposta arma quebrou quando o criminoso bateu nele com ela.



Com a reação da vítima, os dois homens desistiram do roubo e fugiram do local. A vítima não se feriu.







