O atleta Gabriel Vogel conquistou a medalha de bronze - Reprodução redes sociais

O atleta Gabriel Vogel conquistou a medalha de bronzeReprodução redes sociais

Publicado 02/11/2021 13:54

Atletas de Saquarema participam de competição de Karatê em Fortaleza Reprodução redes sociais

O atleta Gabriel Vogel conquistou a medalha de bronze Reprodução redes sociais

A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos foi representada no Campeonato Brasileiro de Karatê, neste fim de semana, no Ceará.Dois atletas da equipe Kiai de Karatê, participaram da competição que aconteceu em Fortaleza entre os dias 28 e 31 de outubro e que reuniu cerca de 590 atletas de diversos estados.Estreante no Campeonato Brasileiro, o atleta Gabriel Vogel competiu no primeiro dia de evento e conquistou a medalha de bronze, se tornando terceiro melhor do Brasil em sua categoria.Leo Coutinho competiu no último dia de evento, mesmo tendo uma boa participação, o atleta não conseguiu o pódio.Nas redes sociais a equipe técnica mostrou que ao atleta não se abateu com a derrota.- A medalha não veio, mas não temos tempo de chorar e muito menos em pensar em desistir. É corrigir e voltar para buscar a medalha. Nosso muito obrigada pela torcida. Continuem torcendo, o jogo só termina quando acaba e dia 14 tem campeonato estadual. Oss!