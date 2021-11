Criminoso arrombou a porta de entrada - Reprodução internet

Criminoso arrombou a porta de entradaReprodução internet

Publicado 02/11/2021 13:21

SAQUAREMA – Neste fim de semana, um homem arrombou e furtou um minimercado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o estabelecimento que fica na Rua Alfredo Menezes, em Bacaxá, foi invadido pelo criminoso, por volta das 04 horas da manhã.

Câmeras de segurança do local gravaram a ação do bandido que forçou a porta de entrada e conseguiu entrar. Como o alarme do mercado foi acionado, o homem conseguiu fugir levando R$200,00 do caixa.

Pela manhã, a proprietária foi informada sobre o furto e registrou um boletim de ocorrência na 124ª DP, em Saquarema