Festival de lutas casadas acontece em Saquarema@FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 31/10/2021 07:00

SAQUAREMA – Saquarema realizou neste sábado, 30 de outubro, o WarZone Grappling - Festival de Lutas Casadas.



O evento que teve o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo reuniu atletas de diversas academias que foram separados por categoria de acordo com critérios técnicos, para a disputa do cinturão do WarZone.



O evento aconteceu na Academia Viva, no bairro Porto da Roça.

Atletas disputam o cinturão do WarZone @FERREIRAMARCOSFOTO___