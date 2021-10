Ailton Pinheiro, de 12 anos, recebeu a vacina Pfizer em Saquarema - Divulgação

Publicado 30/10/2021 18:25

SAQUAREMA – Por conta do ponto facultativo na próxima segunda-feira (1) e do feriado de Finados na terça-feira (2), Saquarema irá suspender temporariamente a vacinação contra a covid-19 no município.

Segundo a Secretaria, as pessoas que estavam agendadas para receber a segunda dose da vacina contra nos dias 1 e 2 de novembro poderão receber a segunda dose nos dias 3, 4 e 5, em qualquer um dos dois pontos de vacinação, das 13h às 16h.