Poeta José Bandeira é homenageado no "Quintas Artísticas"Divulgação

Publicado 30/10/2021 18:24

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Cultura de Saquarema, realizou a 4ª edição do evento "Quintas Artísticas", na Casa de Cultura Walmir Ayala. Desta vez, o homenageado foi o poeta e escritor José Bandeira.

Nascido em 28 de maio de 1909, Bandeira viveu em Saquarema onde exerceu a função de juiz de paz, além de grande pescador. Ele também é o autor do Hino de Saquarema. O escritor faleceu em 23 de outubro de 1989, aos 80 anos. Seu grande sonho de lançar um livro foi realizado postumamente, por sua família, intitulado: “O Poeta e as Musas".

José Bandeira também enalteceu seu amor por Saquarema com as poesias "Minha Terra" e "Bela Saquarema", além de homenagear Nossa Senhora de Nazareth com "Querida Padroeira".