Ruas de Saquarema recebem nova iluminação de ledDivulgação

Publicado 30/10/2021 18:22

SAQUAREMA – Saquarema concluiu mais uma importante etapa nas instalações de iluminação de led no município. Desta vez, os bairros beneficiados foram a Barreira, Jardim, Boqueirão e Barra Nova, na altura da Manitiba e do Sambaqui.

Iniciado pela Prefeitura em 2020, o projeto de modernização do sistema de iluminação pública do município prevê a instalação de 21 mil novos pontos de led em toda cidade. As novas luminárias oferecem maior eficiência, segurança e luminosidade para pedestres, motoristas e demais usuários das vias.

Na Barreira, as equipes concluíram a instalação de rede elétrica de baixa tensão e das novas luminárias na Estrada de Santo Antônio, que liga o bairro até o Jardim, contornando a Lagoa de Saquarema. Toda a via agora conta com iluminação mais moderna e eficiente.