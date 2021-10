Professores de Saquarema são homenageados com a Medalha do Mérito - DIVULGAÇÃO

Publicado 30/10/2021 18:30

SAQUAREMA – Na última quarta, 27 de outubro, Saquarema realizou a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito da Educação.

Criada por meio da Lei 661, de 17 de dezembro de 2002, a Medalha do Mérito busca reconhecer, por meio de homenagem, personalidades de destaque no cenário municipal, estadual ou federal, cuja ação relevante venha de encontro aos interesses do município de Saquarema.Realizado pela Secretaria Municipal de Educação, na edição de 2021, a Prefeitura homenageou vinte professores que transformaram e ainda transformam, diariamente, a educação de Saquarema.