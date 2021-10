Coruja Buraqueira resgatada no Retiro - DIVULGAÇÃO

Coruja Buraqueira resgatada no RetiroDIVULGAÇÃO

Publicado 30/10/2021 18:38

Mocho foi resgatado dentro de uma loja de roupas em Bacaxá DIVULGAÇÃO

Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema realizaram nesta semana dois resgates inusitados no município. Na tarde desta quinta-feira,28 de outubro, agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados para o resgate de um Mocho: ave de rapina noturna de pequeno porte parecida com a coruja. O animal entrou em uma loja na Rua Professor Francisco Fonseca, em Bacaxá, onde acabou resgatado pelos agentes.Já na sexta feira, 29, os agentes resgataram uma coruja buraqueira, no bairro Retiro. Segundo informações, moradores entraram em contato com os agentes e informaram que a coruja havia caído de um coqueiro e estava ferida. A Guarda Ambiental atendeu ao chamado e, assim como o Mocho, a Coruja também foi encaminhada para cuidados ao Instituto BW, ONG voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos. A condição de saúde dos animais está sendo avaliada, para posterior reabilitação e soltura.