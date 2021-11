Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 02/11/2021 13:23

SAQUAREMA - Neste fim de semana, um motorista de aplicativo se envolveu em um acidente, deixando um ciclista ferido em Saquarema, na Região dos Lagos.

O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do km 71, na RJ 106, em Bacaxá.

Segundo informações, dois ciclistas passavam pela rodovia, quando o carro saiu da Rua Silma Oliveira Santos e atingiu um dos ciclistas. Com o impacto da batida, a vítima caiu no chão e precisou de atendimento médico. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

O ciclista foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth. Ele teve um braço fraturado.

Após atendimento, a vítima registrou um boletim de ocorrência na 124ª DP em Saquarema.