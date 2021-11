Prefeitura de Saquarema investe em capacitação de professores - Internet

Publicado 11/11/2021 13:41

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema anunciou que realizará o pagamento retroativo da diferença salarial dos professores da Rede Municipal de Educação, referente ao período de 2020.

De acordo com o informado, o valor será pago no dia 30 deste mês, junto com a quitação da folha salarial de novembro.

A Prefeitura comunicou ainda que os professores que se aposentaram ou tiveram contrato rescindido com o município deverão abrir processo administrativo no Protocolo Geral da Prefeitura, no período de 01 a 15 de dezembro para receber o valor junto com a folha de dezembro.

Para abrir o processo, basta se dirigir à Prefeitura, que fica na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro, com os documentos pessoais e comprovante de conta bancária ativa no Banco Santander.