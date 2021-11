A capital pernambucana já aplicou 1.281.649 doses dos imunizantes contra o vírus da covid - Divulgação

A capital pernambucana já aplicou 1.281.649 doses dos imunizantes contra o vírus da covidDivulgação

Publicado 12/11/2021 16:26

SAQUAREMA – Após anunciar a flexibilização na obrigatoriedade no uso de máscaras em lugares abertos, a Prefeitura de Saquarema divulgou nesta sexta-feira, 12 de novembro que 97% da população com mais de 12 anos já recebeu a primeira dose e 86,6% da população já está com o ciclo vacinal completo contra a covid-19.

Além das duas doses, Saquarema também começou a aplicação da dose de reforço. Segundo a administração municipal, cerca de 3.432 pessoas receberam a terceira dose da vacina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município segue empenhado em vacinar a população conforme orientação do Plano Nacional de Imunizações, mas o ritmo da imunização depende do envio das doses que são adquiridas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde.

As informações são referentes ao quantitativo lançado até quinta-feira, 11 de novembro e podem ser consultadas no site Coronavírus.Saquarema