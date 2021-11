Obras avançam na Praça do Bem Estar em Saquarema - Divulgação

Obras avançam na Praça do Bem Estar em SaquaremaDivulgação

Publicado 12/11/2021 16:29

SAQUAREMA – Seguindo o cronograma do programa “Saquarema Não Para”, a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, continua com as obras da nova Praça do Bem Estar, no Centro da cidade. O local vai ganhar novos equipamentos esportivos e de lazer para a população.

De acordo com o projeto, a nova praça terá parquinho, campo de grama sintética, quadra multiuso, além de espaços para caminhadas, mobiliário e urbanização.

Nesta semana, as equipes da Secretaria de Transporte realizaram a concretagem da área de brinquedos. O paisagismo da praça está em processo de conclusão, bem como a conclusão da instalação da nova iluminação em led.

As obras buscam modernizar a Praça do Bem Estar, importante local de lazer e convivência na região central do município.