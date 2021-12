Na manhã deste sábado, três pessoas estavam abordo de um barco que acabou virando na Praia de Itaúna - Divulgação

Publicado 05/12/2021 19:00 | Atualizado 06/12/2021 13:11

No final da tarde deste domingo, 5 de dezembro, os Bombeiros interromperam o segundo dia de buscas pelo homem que desapareceu no sábado, 4, na Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Com início por volta das 06h da manhã, o trabalho precisou ser suspenso por volta das 18h, por conta da agitação das ondas.

Um helicóptero, motos aquáticas, quadriciclos e um drone foram usados pela equipe de mergulhadores para auxiliar nas buscas.

De acordo com informações, as buscas devem continuar nesta segunda-feira, 6 de dezembro, mas com o apoio de uma equipe da Marinha.

O acidente aconteceu neste sábado,4. Segundo informações, três pessoas estavam no barco pesqueiro. Uma das vítimas conseguiu ser regatado apenas com ferimentos leves. O segundo homem, teria se afogado, foi resgatado e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, mas não resistiu e morreu.