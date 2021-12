Praia de Itaúna/ Saquarema - WSL / DANIEL SMORIGO

Publicado 13/12/2021 13:33

Neste sábado, 11, a Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema, na Região dos Lagos realizou uma operação de fiscalização e orientação junto à rede hoteleira e às pousadas do município, para evitar a disseminação do novo coronavírus e do vírus Influenza A - subtipo H3N2, que atualmente vem causando uma epidemia no Estado do Rio de Janeiro.

As ações tiveram o objetivo de fazer valer o Decreto Municipal 2.201, em vigor, com relação ao cumprimento dos protocolos de combate à pandemia de Covid-19, que inclusive servem à prevenção de ambos os vírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados, por exemplo. Também foi checado o cumprimento da exigência de estarem todos hóspedes em dia com a vacinação contra o coronavírus.

Foi investigado, ainda, conforme solicitação da Vigilância Sanitária Estadual, se havia a presença de petroleiros com passagem recente pelos continentes africano e europeu, onde a variante Ômicron (B.1.1529) vem provocando elevação do número de casos de Covid, hospedados na rede hoteleira do município por questões de quarentena, conforme protocolos do Ministério da Saúde.