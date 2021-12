Artista também entregou brinquedos e cestas de Natal - reprodução redes sociais

Publicado 22/12/2021 15:40

Durante sua participação em um programa de rádio, em Saquarema, na Região dos Lagos, na tarde desta segunda-feira, 20, o cantor Elymar Santos anunciou que faria a doação de cestas básicas para famílias carentes da cidade.



Após o programa, o artista, que possui uma casa no município, esteve em diversos bairros para entregar as doações. Além da tradicional cesta básica, o artista também distribuiu cestas de Natal e brinquedos em diversos para as famílias.

Cantor Elymar Santos distribui cestas básicas para famílias carentes de Saquarema reprodução redes sociais

Além de Saquarema, o cantor de 69 anos já distribuiu 14 mil cestas básicas em diversos pontos e comunidades do Rio de Janeiro.

