Eduarda conquistou a medalha de bronzereprodução redes sociais

Publicado 20/12/2021 19:01

Neste fim de semana, a atleta Saquaremense Eduarda Coutinho conquistou a medalha de bronze no Campeonato Estadual Infantil a Sênior de Natação do Estado do Rio de Janeiro.



Com apenas 17 anos, a atleta de natação competiu na modalidade 50 metros livres. Competindo desde os 8 anos de idade, a jovem é atleta do Flamengo, mas realiza seus treinos em Saquarema.



O campeonato aconteceu no parque aquático do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.