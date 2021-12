124ª DP (Saquarema) - Reprodução da Internet

124ª DP (Saquarema)Reprodução da Internet

Publicado 20/12/2021 17:04

Dois homens acusados de receptação foram presos em flagrante, nesta quinta-feira,16, por policiais civis da 124ª DP, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Eles foram localizados após diligências.

Um deles estava com um carro irregular quando foi abordado por agentes no bairro de Bacaxá. Em uma outra ação, no mesmo dia, os agentes prenderam o segundo acusado no bairro Praia Seca, quando dirigia um automóvel roubado.

Ambos os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.