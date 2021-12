Publicado 20/12/2021 16:49

Na manhã desta quinta-feira, 16, um motociclista se feriu após cair em um buraco, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O acidente aconteceu na Rua Jacarepiá, no bairro do Porto da Roça, quando o motociclista seguia pela via e, ao passar por um buraco, o pneu da moto estourou.

O condutor da moto acabou caindo e precisou de atendimento. Os Bombeiros foram acionados e realizaram os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá.