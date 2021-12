Vigilância Sanitária realiza ações de combate ao coronavírus em casas de repouso em Saquarema - divulgação

Publicado 20/12/2021 15:58

Nesta semana, a Vigilância Sanitária de Saquarema, em ação conjunta com a Coordenação de Atenção à Saúde do Idoso e do Homem, realizou ações de orientação, como a manutenção dos protocolos de prevenção à covid-19 e a gripe.



O intuito da ação é preservar a saúde de funcionários e idosos das Instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) sediadas no município, evitando a disseminação do novo coronavírus e do vírus Influenza A.

A visita também buscou atender ao descrito na Nota Técnica Estadual Nº 062/21, que recomenda a cobrança do comprovante de vacinação para COVID-19 para aqueles que desejam visitar seus familiares nas ILPIs. A Secretaria de Saúde ofertará uma capacitação e disponibilidade dos testes de swab, nasofaringe e teste rápido de antígeno para a COVID-19 nestas instituições.

A Vigilância Sanitária Municipal situa-se na Subsecretaria de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, na Rua Rio das Flores, nº 90, Porto Novo.