Vacinação contra covid-19 em SaquaremaDivulgação

Publicado 20/12/2021 14:44

Após o Dia D de vacinação contra a Covid-19 e testagens de doenças sexualmente transmissíveis, realizado neste sábado, 18, em Saquarema, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou novos números mostrando evolução ocorrida na vacinação e testagem dos moradores.

De acordo com a Secretaria, no Dia D, foram realizados 182 testes para cada uma das seguintes doenças: HIV, Sífilis (VDRL) e dois tipos de Hepatite (HCV e HBSAG). Quanto à vacinação contra a covid, levantamento realizado após o dia D aponta que foram aplicadas até o momento, em Saquarema, 73.934 primeiras doses (D1), o que equivale a 96,9% da população de 76.306 estimada para maiores de 12 anos. 63.427 segundas doses (D2) foram aplicadas, o que equivale a 85,8% da população já vacinada com a D1. Com relação à população total do município, estimada em 90.583 habitantes, 70,02% já estão completamente imunizados com as duas doses e 10.631 pessoas já receberam a dose de reforço (DR).

Atualmente, Saquarema vem promovendo a repescagem de vacinação para todos os públicos a partir dos 12 anos e aplicando a segunda dose conforme o prazo estabelecido para cada imunizante. As doses de reforço têm um novo prazo para aplicação e já podem ser tomadas 4 meses após a aplicação da D2. Aqueles que receberam a vacina da Janssen também devem comparecer aos postos de saúde para tomar a dose de reforço com o mesmo imunizante.

Locais de vacinação

Os postos de vacinação estão localizados na Associação de Surf de Saquarema - Avenida Oceânica nº 180, em Itaúna; na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bacaxá - Rua Alfredo Menezes, 981; e nas seguintes unidades de Estratégia Saúde da Família: ESF de Rio Mole - Estrada de Rio Mole, 400; ESF de Sampaio Corrêa - Rua José Mendes de Souza, s/n°, na Basiléa; ESF de Rio D’Areia - Estrada Latino Melo, s/n°; e ESF de Barra Nova - Avenida Litorânea, s/n°. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.