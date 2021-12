Bia Mesquita soma agora 10 títulos mundiais - reprodução redes sociais

Publicado 15/12/2021 19:56

Na noite deste domingo, 12, a Saquaremense Bia Mesquita conquistou o décimo título de sua carreira. Atleta de Jiu-Jitsu, Bia participou do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF na temporada de 2021, que aconteceu no Anaheim Convention Center, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Competindo com grandes estrelas do esporte, a atleta disputou a final contra Luiza Monteiro. Em uma batalha intensa e de muita técnica, as duas tiraram o folego dos fãs. Bia teve a iniciativa e já abriu dois pontos de vantagem, a adversária até tentou o contra-ataque, mas a noite foi da saquaremense.

Com o resultado, Bia tornou-se 10 vezes campeã mundial na faixa preta de Jiu-Jitsu, quebrando o próprio recorde e sendo reconhecida como a maior campeã mundial de todos os tempos, no feminino e, no geral, a atleta conseguiu se igualar a Roger Gracie e a Bruno Malfacine.

“Que mistura de sentimentos. Sonhei muitas vezes com esse dia. Obrigado a todos pelo amor. Eu sou uma garota abençoada” – disse a atleta em suas redes sociais.