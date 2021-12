Política Costa do Sol

Autoridades de Cabo Frio se movimentam para tentar conter a violência

Depois do tiroteio do final de semana, secretário Dr Serginho procurou comando da PM; prefeito Bonifácio entra com Poeis; e vereadores se reúnem com empresários e secretário municipal

Publicado 14/12/2021 22:00 | Atualizado há 22 horas