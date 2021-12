Publicado 14/12/2021 17:02 | Atualizado 14/12/2021 17:10

Uma loja de eletrodomésticos que foi inaugurada recentemente em Saquarema, foi assaltada na tarde desta segunda-feira, 13.

Segundo informações, os ladrões entraram na loja que fica no centro de Bacaxá e levaram uma televisão de 50 polegadas. A ação foi muito rápida e apenas as câmeras de segurança do local registraram ação.

O caso foi registrado na 124ª DP, no Centro de Saquarema