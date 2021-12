A Clínica disponibiliza para os pets consultas eletivas e de emergência, vacinas, exames, medicamentos, curativos - divulgação

A Clínica Veterinária Municipal de Saquarema alcançou a marca de mais de 10 mil atendimentos até o final do mês de novembro. Foram aproximadamente 10.053 consultas, exames e procedimentos realizados pela unidade desde a sua inauguração, em julho de 2019.A Clínica Animal, como é conhecida na cidade, é informatizada e sua estrutura conta com consultório, centro cirúrgico e salas de apoio. O atendimento é totalmente gratuito para os pets de Saquarema: cães e gatos, que são a maioria e especialidade dos profissionais da clínica, além de coelhos, galinhas, tartarugas, pássaros, hamsters e até gambás, animais para os quais exceções de atendimento são abertas, principalmente em função da expectativa e carinho demonstrados pelos, por vezes, pequenos tutores.Unidade da Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica Animal disponibiliza para os pets consultas eletivas e de emergência, vacinas, exames, medicamentos, curativos, corte de unhas, limpeza do ouvido, entre outros serviços, e até partos de urgência e atendimentos por complicações pós-parto são eventualmente realizados.

Recentemente, Pandora, uma cadela poodle, chegou à clínica, após já ter parido alguns filhotes, com um último, que estava presumivelmente já morto, preso, obstruindo o canal de parto. Graças à ação dos veterinários, Pandora foi socorrida a tempo, o feto retirado, e após uma ultrassonografia, para verificar se não havia mais filhotes, foi medicada, liberada e hoje cuida da prole.Na campanha de vacinação antirrábica deste ano, quase 21.000 cães e gatos foram imunizados em Saquarema, o que somado à marca alcançada pela clínica ajuda a demonstrar o tamanho da procura por serviços veterinários no município. “Ultrapassar os 10 mil atendimentos na clínica é uma marca muito expressiva, importante e que confirma o crescimento da demanda para prestarmos esse benefício aos moradores. Assim, a Prefeitura já está tomando as providências iniciais para a construção de um hospital veterinário municipal, no bairro Verde Vale, em Bacaxá, que possuirá estrutura maior e de ponta, com todos os serviços necessários para os pets da cidade", informou a Prefeita Manoela Peres.As consultas na Clínica Veterinária Municipal de Saquarema são realizadas às segundas e terças, das 08h às 12h e das 13h às 16h. Às quartas e quintas, o funcionamento é das 13h às 16h. Já às sextas-feiras, a clínica funciona exclusivamente para marcação de consultas. Para ter o animal atendido, é necessário que o tutor esteja munido de documento de identidade, comprovante de residência e que preencha a ficha correspondente. Além disso, é necessária a presença do animal para a realização da pesagem e aguardar a consulta. A clínica funciona na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca que fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 99767-8291.