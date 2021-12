Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth mudará de nome - Divulgação

Publicado 14/12/2021 17:26

Um homem foi baleado em um forró, na madrugada desta segunda-feira,13, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o homem, que é morador de Maricá, acabou sendo atingido de raspão quando se divertia no Forró do Bira Bolete, no bairro da Madressilva.

Testemunhas contaram que um homem se irritou com o barulho de motocicletas que estavam no local e efetuou os disparos para o alto.

A vítima acabou sendo atingida na perna e precisou de atendimento. Os Bombeiros foram acionados e encaminharam o homem identificado como Lucas da Silva, para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá.

Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 124ª DP, em Saquarema.