Prefeitura está fazendo busca ativa aos que não estão em dia com a vacinação.Foto: Divulgação.

Publicado 17/12/2021 18:58 | Atualizado 17/12/2021 18:58

SAQUAREMA - Neste sábado, 18, acontecerá em Saquarema, na Região dos Lagos, o Dia D de Vacinação contra a covid-19 no município. Idealizado pela Secretaria Municipal de saúde, a ação busca alcançar os moradores que ainda não se vacinaram com a primeira dose (D1) contra o coronavírus, bem como aqueles que estão com a segunda dose (D2) ou a dose de reforço (DR) em atraso.

Além da vacinação em massa, testagem rápida para diagnósticos de HIV e outras ISTs, como hepatites virais também serão ofertadas . É importante que os moradores tenham em mãos comprovante de vacinação e comprovante de residência para receber a dose da vacina, bastando o segundo documento para a realização dos testes rápidos.

O Dia D será realizado, 09h às 14h, na Associação de Surf de Saquarema - Avenida Oceânica, nº 180, em Itaúna; nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Engenho Grande - Estrada do Engenho Grande, s/nº; e UBS de Bacaxá - Rua Alfredo Menezes, nº 981; e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Água Branca – Estrada da Água Branca, s/nº; Barra Nova - Avenida Litorânea, s/n°; Barreira - Rua Capitão Nunes, nº 2601; Bicuíba - Estrada de Bicuíba, s/nº; Bonsucesso – Rodovia Amaral Peixoto, km 73; Mombaça - Estrada da Mombaça, s/nº; Palmital – Estrada Latino Melo, s/nº; Rio d'Areia - Estrada Latino Melo, s/n°; Rio Mole - Rodovia Amaral Peixoto, Km 58; Rio Seco - Avenida Oliveira Viana, s/nº; Sampaio Corrêa - Rua José Mendes de Souza, nº 595; Vilatur - Quadra 388, lote 03; Jaconé - Rua 98 com 13, s/nº; e Centro - Rua Professor Ricardo Barbosa, ao lado do cartório.

"Nosso índice de vacinação está muito alto, mas não podemos nos descuidar. Falta atingir esses moradores que ainda não foram vacinados. Estamos, inclusive, fazendo busca ativa daqueles que ainda não compareceram para se vacinar ou que se encontram com a D2 e a DR atrasadas. E isso é mais do que necessário porque hoje, os poucos casos graves e óbitos envolvem sempre pessoas que não se vacinaram ou que se encontram com o ciclo vacinal incompleto sem qualquer justificativa. E aproveitando a mobilização dos moradores no Dia D, vamos reforçar as ações da campanha Dezembro Vermelho disponibilizando, nos locais de vacinação, testagem gratuita para HIV e demais ISts. Desde 2017 a cidade não registra nenhum caso de transmissão vertical da AIDS, situação que precisa permanecer sob controle”, informou a Subsecretária de Saúde, Ana Paula Duarte.

Vacinômetro

Com 86,79% da população a partir dos 12 anos vacinada com as duas doses ou dose única, o que corresponde a 69,06% da população total do município (90.583 habitantes) plenamente imunizada contra a Covid-19, Saquarema já cumpriu integralmente o calendário de vacinação por idade. A dose de reforço já foi aplicada em 6.367 moradores. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde vem promovendo repescagem de vacinação para todos os públicos a partir dos 12 anos e aplicando a segunda dose conforme o prazo estabelecido para cada imunizante.