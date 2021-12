Cartão Tarifa Solidária começa a ser entregue em Saquarema - Divulgação

Cartão Tarifa Solidária começa a ser entregue em SaquaremaDivulgação

Publicado 16/12/2021 11:23

A Prefeitura de Saquarema informou que, a partir desta sexta-feira, 17, o cadastramento para o Cartão Tarifa Solidária será realizado somente no posto montado no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, localizado na Avenida Saquarema, 4299 – Porto da Roça.

Com o fechamento das escolas municipais para o período de férias, os treze postos de cadastramento, montados nas escolas Margarida de Amorim, Beatriz Amaral, Maria Luiza Amaral, Walquides Lima, Gustavo Campos, Menaldo Carlos de Magalhães, Amália Melo, Elcira Coutinho, Ismênia Barroso, Jardim Ipitangas, João Laureano, Edilson Vignoli e José Bandeira terão suas atividades suspensas após essa data.As pessoas que já tenham efetuado o cadastro para o Cartão há mais de 15 dias, deverão retornar ao local de cadastramento até o dia 17 para a retirada dos cartões. Após esta data, os cartões que ainda estiverem nas escolas serão recolhidos e enviados ao posto do Centro Administrativo, onde passarão a estar disponíveis para retirada pelos futuros usuários.A utilização do Cartão Tarifa Solidária possibilita aos moradores, de 6 a 64 anos, pagarem a metade do valor da tarifa dos ônibus municipais. A expectativa é de que 60 mil cartões sejam emitidos, beneficiando mais de 66% da população. Todavia, até o momento, somente pouco mais de 21.000 cadastros foram feitos e a procura abaixo do potencial é, com certeza, um dos efeitos da pandemia que reduziu, consideravelmente, a frequência de deslocamento das pessoas. Com a melhora do quadro epidemiológico no município, a tendência é a circulação aumentar e mais moradores passarem a buscar a adesão ao benefício. Por conta disso, as inscrições permanecerão abertas e ainda não têm prazo para encerramento.Para se inscrever, basta fazer o pré-cadastro no linke comparecer para cadastramento no Centro Administrativo. No momento da efetivação do cadastro é necessária a apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Na ocasião, também será feita a foto do beneficiário para inserção no banco de dados do sistema RioCard. Possuir CPF é necessário para a utilização do benefício, regra que se aplica inclusive às crianças. Tanto para a retirada dos cartões quanto para novas inscrições, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.não tem limite diário de utilização, não precisa ser recarregado e foi criado com o objetivo de gerar economia para os moradores de Saquarema. Tendo como base o valor da tarifa atual, o usuário que utiliza dois ônibus (ida e volta), de segunda a sábado, gastaria em média R$ 208,00 (duzentos e oito reais) no mês. Com a utilização do cartão, este valor cai para R$ 104,00 (cento e quatro reais). Ao final de um ano com este padrão de uso do cartão, a economia fica em R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais).Por conta da implementação do Programa, outras medidas vêm sendo tomadas para melhorar a mobilidade urbana em Saquarema. Linhas de ônibus tiveram o espaçamento entre os intervalos de circulação reduzido, outras foram criadas. Para isso, 10 (dez) novos ônibus foram adquiridos e após receberem a tecnologia embarcada adequada à operacionalização do programa e homologação dos veículos, já vêm sendo entregues à população. Paralelamente, o setor de Fiscalização de Transportes foi reestruturado para melhor cumprir suas funções."A meta é continuar a modernizar e ampliar o sistema de transporte público em Saquarema. Vamos aumentar horários, criar novas linhas e atualizar itinerários para poder atender um número cada vez maior de moradores em diversos bairros da cidade", afirmou a Prefeita Manoela Peres.Reclamações, sugestões, dúvidas ou elogios cobre o programa Tarifa Solidária podem ser feitas através do e-mail da Ouvidoria do município: