Novo canal de atendimento online da Águas do Rio - Reprodução

Publicado 20/12/2021 15:31

Responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de todo o 3° Distrito (Sampaio Corrêa, Jaconé e Serra) de Saquarema, na Região dos Lagos, a Concessionária Águas do Rio, está com uma loja física para atendimento à população. A nova unidade fica na Rua 96, n° 585, lojas 107 e 109, no bairro de Jaconé.

Vencedora de uma licitação feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para assumir os serviços da CEDAE, a Águas do Rio fará no 3º distrito de Saquarema, todos os trabalhos de ampliação de rede de abastecimento de água, novas ligações e coleta de esgoto. A empresa já iniciou uma obra de ampliação de rede de água, com 5 quilômetros de extensão, beneficiando cerca de 1,5 mil moradores de Jaconé.



Para informações, a população poderá falar com a empresa através do 0800 195 0 195 e do site www.aguasdorio.com.br, pelas redes sociais ou pelo próprio aplicativo da concessionaria