Surfista Felipe Toledo doa prancha para ajudar criança com câncer em Saquaremareprodução redes sociais

Publicado 20/12/2021 15:16

Nesta semana, o mundialmente conhecido surfista Felipe Toledo, doou uma de suas pranchas para servir de prêmio em uma rifa que irá ajudar no tratamento do pequeno Otávio Lucas, de apenas 6 anos e que vem travando uma luta contra a leucemia.



Morador do bairro da Mombaça, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, Otávio foi diagnosticado com a leucemia linfoide aguda ou LLA, que é um câncer causado por um linfócito (tipo de célula responsável pela defesa do organismo) que sofre mutação na medula óssea por algum erro no DNA. Esse dano gera um linfoblasto que não amadurece e, por isso, não se transforma em uma célula sanguínea funcional.



Para custear o tratamento da criança, a família está vendendo uma rifa por apenas R$ 20,00 (vinte reais). Os interessados em ajudar podem entrar em contato com Geane, mãe do Otávio através do telefone (21) 999578021. O sorteio da prancha será realizado no dia 30 de dezembro.