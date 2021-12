Publicado 20/12/2021 14:59



Um homem foi assaltado na noite desta quinta-feira, 16, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



De acordo com informações, o crime aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro do Rio Secco, quando homens armados que estavam em 2 carros abordaram a vítima e anunciaram o assalto.



Além do assalto, a vítima também foi feita de refém. Os criminosos levaram o carro, o telefone e todos os pertences do homem, que foi abandonado próximo ao município de Rio Bonito. Ele conseguiu uma carona para voltar para casa.



A ocorrência foi registrada na 124ª DP, onde o crime está sendo investigado.