acidente aconteceu na RJ -106, na altura do bairro Rio Mole - reprodução redes sociais

Publicado 20/12/2021 16:33

Um homem ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e uma moto, na tarde desta sexta-feira, 17, em Saquarema, na Região dos Lagos.

O acidente aconteceu na RJ -106, na altura do bairro Rio Mole, quando o taxi seguia pela via e o motorista tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou colidindo de frente com um motociclista que seguia em sentido oposto.

Com a batida, o motociclista ficou gravemente ferido e precisou de atendimento médico. A vítima foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

A pista precisou ser interditada nos dois sentidos.