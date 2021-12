Processo seletivo irá selecionar candidatos para contratação temporária - divulgação

Processo seletivo irá selecionar candidatos para contratação temporáriadivulgação

Publicado 20/12/2021 16:14

A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos abriu processo seletivo para Guarda-Vidas. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, o edital é destinado a selecionar candidatos para contratação temporária.

Para realizar a inscrição o candidato deverá original e cópia de documento de identificação (RG) e CPF; uma foto 3x4 colorida; original e cópia de certificado de conclusão de Ensino Médio completo, ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada. Os candidatos também passarão por uma avaliação em duas etapas, sendo, uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório e uma prova de títulos e experiência profissional de caráter classificatório.

As inscrições serão gratuitas e ocorrerão nos dias 22 e 23 de dezembro de 2021, das 09h às 17h, na Sede do Grupamento Marítimo - Salvamar, que fica na Praça do Coração, no Centro .