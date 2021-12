Publicado 20/12/2021 16:21 | Atualizado 20/12/2021 16:29

Na última quarta-feira, 15, uma batida entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida, em Saquarema, na Região dos Lagos.

O acidente aconteceu na RJ – 106, na altura do bairro de Bonsucesso. Segundo populares, o motociclista que seguia sentido Bacaxá, fez uma manobra perigosa e bateu de frente com o carro que vinha no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o motociclista ficou ferido e precisou de atendimento médico. Os bombeiros foram acionados e realizaram o atendimento. Em seguida, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, com ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).