Polícia Militar prende traficante com grande quantidade de drogas no bairro da Raia

Polícia Militar prende traficante com grande quantidade de drogas no bairro da RaiaDIVULGAÇÃO PM

Publicado 20/12/2021 17:58

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, neste domingo, 19, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Segundo informações, o acusado é o principal fornecedor de drogas para os bairros de Bacaxá, Condado e da Jaqueira.

De acordo com a PM, a prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina pela Rua Professor Souza, em Bacaxá, quando os policiais tiveram a atenção voltada para um veículo em atitude suspeita. Quando os agentes tentaram realizar a abordagem, o motorista fugiu em alta velocidade. Os agentes então, realizam um cerco tático e conseguiram render o criminoso na Rua Jacarepiá, no bairro da Raia. Durante a abordagem, o acusado informou que tentou fugir pois estava com drogas em seu carro. Na revista do veículo foram encontrados 02 tiras de erva seca de R$10 e 01 tablete de R$50 e, após uma revista minuciosa, os policiais encontraram embaixo do banco do carro uma sacola contendo 110 tiras de erva seca.Questionado, o acusado confessou que em sua residência teria mais drogas. Ao chegarem na casa do suspeito, no bairro Porto da Roça, os policiais encontraram um tonel enterrado contendo 433 pinos de pó, 66 tabletes de maconha,341 tiras de maconha, 01 caderno de notações e 01 celular Motorola, além de um veículo clonado.