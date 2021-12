João Chumbinho recebeu homenagem em Saquarema - DIVULGAÇÃO

Publicado 20/12/2021 17:23

No último sábado, 18, O surfista João Vítor de Azeredo Chianca, mais conhecido como Chumbinho recebeu uma homenagem em Saquarema, na Região dos Lagos. O atleta saquaremense foi agraciado com a Medalha do Mérito do Esporte e a cerimônia foi realizada no Centro de Treinamento de Surf, em Itaúna.



Chumbinho garantiu, no início do mês, a qualificação para a elite mundial do surfe (CT) em 2022. A classificação veio após a conclusão da última etapa do Challenger Series, que terminou com a vitória do bicampeão mundial John John Florence nas ondas de Haleiwa, no Havaí. O atleta, que é irmão mais novo do campeão mundial de tow-in Lucas Chumbo, teve que torcer para não ser ultrapassado por seus rivais no ranking final, o que acabou acontecendo no último dia da competição em Haleiwa. Ele garantiu a classificação ao terminar na 12ª posição do ranking de acesso."Isso é incrível! Ver o reconhecimento da Prefeitura e da minha cidade é incrível! Estar na elite do surf mundial era meu maior sonho. E, agora, vou me dedicar ainda mais para alcançar sonhos ainda maiores", comemorou o surfista João Chumbinho.

“Para nós, de Saquarema, é motivo de muito orgulho! Quando você estiver no mar, terá uma cidade inteira torcendo por você!”, celebrou a Prefeita Manoela Peres.

Criada por meio da Lei 661, de 17 de dezembro de 2002, a Medalha do Mérito busca reconhecer, por meio de homenagem, personalidades de destaque no cenário municipal, estadual ou federal, cuja ação relevante venha de encontro aos interesses do município de Saquarema.