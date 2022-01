Prefeitura de Saquarema altera loca de vacinação contra a covid-19 | Saquarema | O Dia

Prefeitura de Saquarema altera loca de vacinação contra a covid-19 - Reprodução internet

Publicado 03/01/2022 15:32

A partir desta segunda-feira, 03, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema efetuou mudanças nos locais de vacinação contra o coronavírus na cidade. De acordo com a Secretaria, um novo local de vacinação será aberto em Jaconé, na Sala de Vacinas do Posto de Urgência (PU 24hs) do bairro.



Com o funcionamento do novo local, o posto de vacinação contra a Covid que funcionava no ESF de Rio Mole será remanejado devido à baixa demanda da população.



A vacinação de D1, D2 e D3 (reforço) contra o coronavírus pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 09 às 16hs, também nos ESFs de Sampaio Corrêa, Rio d’Areia, Barra Nova, UBS de Bacaxá e Associação de Surf (Itaúna).