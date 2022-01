Capivara é resgatada dentro do Bob’s em Saquarema - Rutilene / Redes sociais

Publicado 03/01/2022 15:36 | Atualizado 03/01/2022 15:37

Na noite deste domingo, 2, clientes do Bob’s, em Saquarema, na Região dos Lagos, levaram um grande susto com a presença de uma capivara que entrou na loja.



O caso aconteceu por volta das 22h, quando os clientes que estavam na loja que fica na Rua Beatriz Amaral Pereira, no bairro de Bacaxá, foram surpreendidos com a entrada do animal.



Um dos clientes contou que, por conta do tamanho, achou que se tratava de um cachorro.



Assustado, o animal ficou acuado em um canto até a chegada da Guarda Ambiental, que, com o apoio da Defesa Civil e da PM, realizou o resgate. O animal foi encaminhado para avaliação de veterinários e, em seguida, foi solto em uma reserva ambiental.

Clientes que estavam no local se assustaram com o tamanho do animal Rutilene / Redes sociais