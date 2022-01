Um helicóptero esta sendo usado para auxiliar nas buscas - Reprodução internet

Publicado 03/01/2022 15:41

Nesta segunda, 3, por volta das 06 horas da manhã, os Bombeiros deram início ao oitavo dia de buscas pelo jovem que desapareceu na Prainha, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O acidente aconteceu no domingo, 26 de dezembro, quando o rapaz entrou no mar para tentar ajudar a irmã que estava se afogando. A irmã conseguiu ser resgatada pela equipe do Salvamar, mas o rapaz desapareceu no mar.

Para auxiliar nas buscas, helicóptero e motos aquáticas estão sendo usados por uma equipe de mergulhadores.