Arma apreendida com o acusado - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:54

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio, nesta segunda-feira, 3, em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu no bairro da Barra Nova, quando os policiais receberam uma denúncia de que uma mulher havia sido baleada.

No local, os agentes encontraram a vítima sendo atendida pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Os policiais fizeram levantamento sobre a autoria e motivação do crime. Em seguida, um homem, que não teve a identidade revelada, foi acusado de cometer o crime. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre 40.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 124ª DP, em Saquarema, onde o caso foi registrado. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, mas seu estado de saúde não foi divulgado.