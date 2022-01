Jogador integrou equipe profissional do Fluminense por 2 anos - divulgação

Publicado 04/01/2022 16:55

O time do Boavista de Saquarema, anunciou a chegada do jogador Matheus Alessandro, ex fluminense para disputar o campeonato estadual.



O atleta de 25 anos que defendeu o Alashkert, da Armênia, já está treinando com a equipe, na preparação para a estreia na competição que será contra o Botafogo, no Clube de Aeronáutica, no Rio de Janeiro.



Nascido na Vila Vintém, o atleta chegou ao tricolor em 2012, com apenas 16 anos, após se destacar na competição da Taça das Favelas. Nessa época, Matheus fez parte das categorias de base do time e, em 2016, foi campeão do Brasileirão sub-20 com a equipe tricolor. Até 2019, o atleta fez parte da equipe profissional do Fluminense, realizando 63 jogos e um gol.



Também passou pelo Fortaleza-CE, pelo, Daejeon Citizen, clube da 2ª divisão da Coreia do Sul e pelo Botafogo de Ribeirão Preto, onde disputou o Brasileirão Série B por dois meses, até pedir a rescisão do contrato