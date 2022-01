Aulão de Dança na Praia da Vila - antes da pandemia - DIVULGAÇÃO

Aulão de Dança na Praia da Vila - antes da pandemiaDIVULGAÇÃO

Publicado 05/01/2022 15:42 | Atualizado 05/01/2022 15:44



Nesta sexta-feira, 7, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, na Região dos Lagos, vai dar início ao Festival de Verão 2022, retomando o já tradicional evento da alta temporada de férias que não pôde ser realizado ano passado, por conta do pico de pandemia de covid-19.

Shows na Praia - imagens antes da pandemia DIVULGAÇÃO

Este ano, o Festival contará com 26 atrações de natureza esportiva e 14 culturais, todas elas gratuitas, promovidas até 20 de fevereiro. A abertura do evento será com o show da banda “Declare Guerra”. Os shows terão como palco a Praça do Artesanato, sempre às sextas e sábados, às 21:00h. Já as atividades esportivas ocuparão as praias de Itaúna e da Vila (exceto os eventos de surf que poderão ser alocados em função das condições do mar), em horários diversos, pela manhã e à tarde, aos sábados e domingos.