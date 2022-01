AS vagas são para meninas e meninos, dos 7 aos 14 anos, moradores de Saquarema - Ilustração

Publicado 06/01/2022 08:04

Neste sábado, 8, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, vai realizar um amistoso de Beach Soccer, na Praia de Itaúna.

O evento contará com a participação da Seleção Brasileira Master, além da Seleção de Saquarema. Os times farão a abertura das atividades esportivas do Festival de Verão 2022.



Confira a programação esportiva do Festival



JOGOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS: Praias da Vila e Itaúna



08/01

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Felipe Costa (Praia da Vila)

08:30h – Clínica das Crianças

10:00h – Amistoso Beach Soccer feminino (Praia de Itaúna) Carioca Beach Soccer x Seleção de Saquarema

11:00 – Amistoso Beach Soccer masculino (Praia de Itaúna) Seleção Brasileira Master x Seleção de Saquarema

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Wellitinho (Praia da Vila)





09/01

08:00h – Jogos de Verão – torneio de Beach Soccer (Praia de Itaúna)



15/01

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Matuzalem Matos (Praia da Vila)

08:00 – Torneio de Beach Tênis (Praia de Itaúna, Quiosque 12)

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Sandro Luiz (Praia da Vila)



16/01

08:00 – Torneio de Beach Tênis (Praia de Itaúna, Quiosque 12)



22/01

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Clayton Santos (Praia da Vila)

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Sérgio Coelho (Praia da Vila)



23/01

08:00h – Torneio de Vôlei de praia – masculino e feminino (Praia da Vila)



29/01

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Edimilson Sampaio (Praia da Vila)

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Wellitinho (Praia da Vila)



30/01

08:00h – Torneio de Futevôlei – masculino e duplas mistas (Praia da Vila)



05/02

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Clayton Santos (Praia da Vila)

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Sandro Luiz (Praia da Vila)



06/02

08:00h – Torneio de Futemesa (Praia da Vila)



12/02

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Edimilson Sampaio (Praia da Vila)

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Sérgio Coelho (Praia da Vila)



13/02

08:00h – Torneio de Surf – masculino e feminino (local a definir – buscando melhores condições do mar)



19/02

08:00h – Circuito Funcional – Prof. Matuzalem Matos (Praia da Vila)

08:00h – Torneio de Skymboard (local a definir – buscando melhores condições do mar)

16:00h – Aulão de Dança – ritmos – Prof. Wellitinho (Praia da Vila)



20/02



08:00h – Torneio de Stand Up Padle (local a definir – buscando melhores condições do mar)



Mais informações sobre o Festival de Verão 2022 podem ser obtidas no site saquarema.rj.gov.br