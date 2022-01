Resgate do lagarto Teiú - Divulgação

Publicado 05/01/2022 16:01

Na manhã desta terça-feira (04), agentes da Guarda Ambiental de Saquarema resgataram um lagarto no posto de saúde no bairro Rio d’Areia. Bastante comum no Brasil, o lagarto Teiú, como é chamado, pode atingir até 2 metros e é conhecido por ser um dos maiores e mais agressivos da espécie.



Após ser notado pelos funcionários do posto, os profissionais entraram em contato com a Guarda Ambiental que rapidamente atendeu ao chamado com o apoio da Defesa Civil no resgate do animal.



Após passar por avaliação veterinária, foi constatado que o réptil estava em boas condições de saúde, com o tamanho de 1,50mt e cerca de 7kg. Sendo assim, o lagarto foi devolvido ao seu habitat natural.



É importante que a população, ao se deparar com animais silvestres, não tente captura-los e entre em contato com a Guarda Ambiental através do número 22 99297 0540, pois os agentes são devidamente treinados e preparados para esse tipo de trabalho.