Praia de Itaúna, Saquarema/RJ - Reprodução redes sociais

Publicado 07/01/2022 11:09

Em breve, a Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos, conhecida por receber o Campeonato Mundial de Surf, poderá receber o selo internacional de qualidade ambiental.

Inscrita no Programa Bandeira Azul, o local entrou na fase "Praia Piloto”, que tem como objetivo o cumprimento de diversos critérios, em até dois anos, para receber o certificado.

A Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.

Uma praia pode ser eleita para ter a Bandeira Azul se for oficialmente uma área de banho com pelo menos um ponto de coleta para análise de qualidade de água. O nome e as fronteiras da praia devem ser reconhecidos oficialmente, podendo estar localizada em águas costeiras/marinhas ou interiores. Receber a Bandeira Azul é conquistar a maior premiação global dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo.

No Estado do Rio de Janeiro, quatro praias conquistaram o certificado; a Prainha e a Praia da Reserva, que ficam na Capital, a Praia do Sossego, em Niterói e a Praia do Peró, localizada em Cabo Frio .