Carreta de GNV tomba na Serra do Mato Grosso - Reprodução redes sociais

Carreta de GNV tomba na Serra do Mato GrossoReprodução redes sociais

Publicado 06/01/2022 20:06 | Atualizado 07/01/2022 11:47

Na noite desta quinta-feira, 6, um trecho da RJ-106, na Rodovia Amaral Peixoto precisou ser interditado após um caminhão de GNV tombar na Serra do Mato Grosso.

De acordo com informações, o motorista do caminhão seguia sentido Saquarema, quando perdeu o controle e o veículo acabou tombando em uma das curvas.

Via segue interditada nos dois sentidos Reprodução redes sociais

Com o acidente, a Serra precisou ser interditada nos dois sentidos devido ao risco de explosão. Os Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate do motorista que teve ferimentos leves.Uma equipe especializada em GNV foi acionada para realizar a vedação e a retirada do caminhão, mas por conta do vazamento de gás, a liberação da via não foi realizada.