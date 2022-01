Publicado 07/01/2022 12:04

Nesta quarta-feira, 5, a Polícia Militar encontrou um idoso morto em sua casa, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o caso aconteceu na Avenida Litorânea, no bairro do Boqueirão, quando vizinhos notaram que o homem, que vivia sozinho, ainda não havia aparecido no local, desde o dia 31 de dezembro.

A PM e os Bombeiros foram acionados e os agentes encontraram o corpo do homem dentro da casa.

O corpo do idoso conhecido como Chico foi encaminhado para o IML de São Gonçalo.