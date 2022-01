Carreta de GNV tomba na Serra do Mato Grosso - Reprodução redes sociais

Publicado 07/01/2022 12:09

Na manhã desta sexta-feira, 7, a Serra do Mato Grosso, via que liga os municípios de Saquarema e Maricá segue interditada nos dois sentidos, após um caminhão de GNV tombar em uma curva.

O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira, 6, mas por conta do vazamento de gás e do perigo de explosão, a via segue interditada nos dois sentidos.

Funcionários da empresa de GNV que estão no local, informaram que o caminhão será retirado assim que o vazamento de gás terminar.

Os motoristas que precisam seguir para Maricá, devem fazer o trajeto por Jaconé. Quem for para o Rio, pode seguir pela Via Lagos.