Há risco de pancadas de chuva na hora da virada em Saquaremareprodução redes sociais

Publicado 07/01/2022 12:15



A sexta-feira, 7, será de muita chuva em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo o Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva fraca a moderada ao longo do dia e uma leve queda na temperatura.

O tempo continuará instável no sábado e no domingo. A mudança do tempo se dá pela atuação da zona de convergência em conjunto com ventos úmidos vindos do oceano.