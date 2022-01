obras de drenagem no Porto da Roça - divulgação

obras de drenagem no Porto da Roçadivulgação

Publicado 07/01/2022 12:39

Considerado o maior pacote de obras da história da cidade de Saquarema, o programa “Saquarema Não Para” prevê a pavimentação e a drenagem de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas no município.

Realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, esta semana, as ruas do bairro do Porto da Roça começaram a receber as obras. Segundo a Secretaria, nesta primeira etapa as ruas João Santana, Umbelina Simões, Dr. Jaime Ward Carvalho, Silvina Joaquina, Soldado Ernesto Coutinho, Regina Mota, Oito de Setembro e Av. Saquarema começaram a receber as obras de drenagem.